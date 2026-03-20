Москва18 мая Вести.Полузащитник и капитан казанского "Рубина" Олег Иванов завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба, за который футболист выступал с 2022 года.

Последней игрой в карьере 39-летнего Иванова стал матч "Рубина" в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари Нижний Новгород", который завершился со счетом 2:2.

Сегодня наш полузащитник и легенда российского футбола Олег Иванов провел последний матч в игровой карьере. После матча с "Пари НН" прошла церемония, в ходе которой партнеры по команде и болельщики попрощались с капитаном "Рубина" говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба

В этом сезоне полузащитник провел 24 матча за "Рубин" и забил 1 гол.

Иванов входил в заявку сборной России на чемпионат Европы 2008 года. За национальную команду он провел пять матчей и сделал две голевые передачи. Помимо "Рубина", футболист выступал за "Уфу", грозненский "Ахмат", "Ростов", самарские "Крылья Советов", краснодарскую "Кубань", подмосковные "Химки" и московский "Спартак".

Ранее стало известно о завершении карьеры вратаря "Зенита" Михаила Кержакова. 10 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоялся матч 29-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Сочи", после которого футболист вышел в центр поля, чтобы попрощаться с болельщиками и партнерами по команде. Игроки "Зенита" окружили его и проводили 39-летнего вратаря под бурные аплодисменты. Кержаков не сдержал эмоций и даже прослезился.