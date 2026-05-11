Москва11 мая Вести.Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Михаил Кержаков не смог сдержать слез во время церемонии чествования на стадионе "Газпром Арена".

После окончания домашнего матча 29-го тура РПЛ с "Сочи" Кержаков вышел в центр поля, чтобы попрощаться с болельщиками и партнерами по команде. Его окружили игроки "Зенита" и проводили 39-летнего вратаря, ставшего олицетворением преданности клубу, под аплодисменты. Кержаков не смог сдержать эмоций и прослезился.

Я хочу поблагодарить всех, с кем играл, всех болельщиков. Огромный низкий поклон! Спасибо. Я очень рад, что был маленькой частью этого огромного клуба. С чистым сердцем хочу сказать, что я сделал все, что мог. Спасибо вам! Увидимся! До новых встреч! приводит пресс-служба "Зенита" слова спортсмена

Ранее стало известно, что вратарь "сине-бело-голубых" Михаил Кержаков покинет футбольный клуб по окончании текущего сезона. Михаил Кержаков является воспитанником "Зенита". В составе петербургского клуба он стал семикратным чемпионом РФ, три раза выигрывал кубок страны и семь раз - Суперкубок России.