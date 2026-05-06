"Зенит" анонсировал завершение выступлений вратаря Михаила Кержакова за клуб Вратарь "Зенита" Кержаков покинет клуб по окончании сезона

Москва6 мая Вести.Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Михаил Кержаков покинет футбольный клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в своем Telegram-канале.

10 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоится матч 29-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Сочи". Эта игра станет последней домашней для петербургского клуба в сезоне.

Сезон-2025/26 - финальный для Кержакова в качестве футболиста сине-бело-голубых, именно поэтому заключительный домашний матч "Зенита" будет посвящен проводам вратаря следует из публикации

Отмечается, что на "Газпром Арене" пройдет церемония чествования вратаря. До матча, как утверждается, состоится автограф-сессия спортсмена, а сразу после финального свистка Кержаков попрощается с болельщиками на поле.

Михаилу Кержакову 39 лет, он является воспитанником "Зенита". В составе петербургского клуба он стал семикратным чемпионом РФ, три раза выигрывал кубок страны и семь раз - Суперкубок России.