"Зенит" расстался с футболистом сборной России Адамовым после трансфера Андраде Петербургский "Зенит" объявил об уходе из команды футболиста Арсена Адамова

Москва25 мая Вести.Защитник Арсен Адамов, имеющий опыт выступлений за сборную России, покинул "Зенит", сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.

"Зенит" не стал продлевать контракт с 26-летним футболистом, который истек по окончании нынешнего сезона.

Адамов выступал за "Зенит" с января 2022 года и стал в составе петербургской команды четырехкратным чемпионом России, в том числе завоевал чемпионский титул в завершившемся сезоне-2025/26. Всего за "Зенит" он провел 30 матчей, в которых забил один мяч. В минувшем сезоне на его счету девять матчей, из которых шесть в Кубке России и три в чемпионате страны.

В сезоне-2023/24 Адамов играл на правах аренды за "Оренбург", а в сезоне-2024/25 был арендован грозненским "Ахматом". На счету защитника семь матчей и два забитых мяча за сборную России.

"Зенит" 23 мая объявил о подписании пятилетнего контракта с колумбийским защитником Кевином Андраде, который до последнего времени выступал за калининградскую "Балтику".