Москва25 маяВести.Защитник Арсен Адамов, имеющий опыт выступлений за сборную России, покинул "Зенит", сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.
"Зенит" не стал продлевать контракт с 26-летним футболистом, который истек по окончании нынешнего сезона.
Адамов выступал за "Зенит" с января 2022 года и стал в составе петербургской команды четырехкратным чемпионом России, в том числе завоевал чемпионский титул в завершившемся сезоне-2025/26. Всего за "Зенит" он провел 30 матчей, в которых забил один мяч. В минувшем сезоне на его счету девять матчей, из которых шесть в Кубке России и три в чемпионате страны.
В сезоне-2023/24 Адамов играл на правах аренды за "Оренбург", а в сезоне-2024/25 был арендован грозненским "Ахматом". На счету защитника семь матчей и два забитых мяча за сборную России.
"Зенит" 23 мая объявил о подписании пятилетнего контракта с колумбийским защитником Кевином Андраде, который до последнего времени выступал за калининградскую "Балтику".