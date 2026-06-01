Журналист Карпов: "Зенит" продлит контракт с Глушенковым до 2030 года

Москва1 июн Вести.Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Максим Глушенков продолжит играть за команду. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По его информации, руководство "Зенита" практически завершило переговоры о продлении сотрудничества с футболистом. Ожидается, что новое соглашение, рассчитанное до 2030 года, будет официально подписано до конца текущей недели. В публикации указывается, что ежемесячный оклад игрока увеличится с 15 миллионов до 20 миллионов рублей.

Кроме того, за подписание долгосрочного соглашения Глушенкову полагается единовременная выплата в размере 300 миллионов рублей.

В контракте также предусмотрена система поощрения за лояльность клубу: полузащитник будет гарантированно получать по 20 миллионов рублей по окончании каждого трансферного окна.

Источник добавил, что боссы петербургского клуба решили ускорить процесс пролонгации договора, так как у Глушенкова появился конкретный вариант перехода в один из клубов Саудовской Аравии.

Ранее "Зенит" расстался с футболистом сборной России Арсеном Адамовым после трансфера Кевина Андраде.