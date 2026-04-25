Бывший тренер сборной России по футболу назвал размер своей пенсии Бышовец рассказал, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей

Москва25 апр Вести.Экс-тренер сборных СССР и России, заслуженный мастер спорта Советского Союза Анатолий Бышовец рассказал, что получает от МВД военную пенсию в размере 30 тысяч рублей. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, в годы работы тренером у него были высокооплачиваемые контракты. Бышовец вспомнил, что в 1992-м получил 300 тысяч долларов от одного из крупных спортивных брендов. А сейчас его пенсия составляет 30 тысяч рублей, поскольку он является подполковником МВД.

Бышовец тренировал сборные СССР, СНГ, России, петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".