Олимпийская чемпионка Вяльбе раскрыла размер своей пенсии Вяльбе: пенсия олимпийцев сейчас составляет 62,5 тыс. рублей

Москва28 мая Вести.Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе рассказала, что в настоящее время ежемесячно получает пенсию в размере 62,5 тыс. рублей.

Такую сумму она озвучила порталу Sport24.

Если я все правильно помню, сейчас олимпийская пенсия составляет 62,5 тыс. рублей в месяц сказала Вяльбе

Лыжница отметила, что в мире не так много стран, которые платят своим олимпийским чемпионам пожизненные пенсии, в связи с чем она выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину за подобные меры поддержки спортсменов.

Ранее российская биатлонистка Светлана Ишмуратова назвала сумму, которую она каждый месяц получает от государства - ее олимпийская пенсия составляет 60 тыс. рублей.