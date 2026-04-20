Москва20 апрВести.Знаменитая российская биатлонистка Светлана Ишмуратова высказалась о получении олимпийской премии в размере 60 тысяч рублей. Экс-спортсменка призналась, что для нее это хорошая сумма.
В интервью Sport24, она также поблагодарила президента России Владимира Путина.
Хочу сказать огромное спасибо нашему президенту за то, что есть олимпийская пенсияотметила Ишмуратова
Экс-биатлонистка высказалась и о критике размера стипендии со стороны некоторых бывших спортсменов.
Мы можем и этого не получать. Не стоит жаловаться на то, что у тебя естьсказала она
Ранее олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что победителям Олимпиады можно было бы дать пенсию в размере 500 тысяч рублей.