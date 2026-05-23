Дзюба уйдет из "Акрона" по окончании сезона Нападающий "Акрона" Дзюба покинет клуб после сезона

Москва23 мая Вести.Нападающий футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба завершит свои выступления в составе тольяттинцев. Об этом сообщил владелец клуба Павел Морозов, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что это не стало неожиданностью в клубе.

Он покидает команду. Мы изначально об этом договаривались и понимали, что это будет его последний сезон за "Акрон" заявил Морозов

Также владелец клуба отметил, что "Акрону" нужно двигаться вперед и поблагодарил Дзюбу за два проведенных в Тольятти года.

Дзюба перешел в "Акрон" в сентябре 2024 года после окончания выступлений в составе "Локомотива". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола.