Дзюба сравнялся с Роналду в рейтинге наименее защищающихся игроков

Москва20 апр Вести.Бывший игрок петербургского "Зенита", нападающий тольяттинского “Акрона” Артем Дзюба занял второе место в рейтинге футболистов с наименьшим участием в оборонительных действиях. Исследование представил Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES).

В отчете указано, что Дзюба сравнялся с Криштиану Роналду, который выступает за саудовский клуб "Аль-Наср". Оба получили оценку 0,74. Лидером списка стал аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси, показатель которого составил 0,70.

Рейтинг учитывает активность игроков без мяча, в частности, их участие в обороне по сравнению с партнерами по команде.

Ранее Дзюба стал лучшим бомбардиром "Акрона". Он забил уже 18 мячей за время пребывания в клубе.