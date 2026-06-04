SHOT: футболист Артем Дзюба накопил 17 штрафов за нарушение ПДД SHOT: Артем Дзюба полгода игнорирует оплату штрафов за нарушения ПДД

Москва4 июн Вести.Российский футболист Артем Дзюба накопил 17 штрафов за нарушение правил дорожного движения и 6 месяцев их не оплачивает, утверждает Telegram-канал SHOT.

Артем Дзюба полгода игнорирует оплату штрафов за нарушения ПДД… Сейчас у лучшего бомбардира российского футбола 17 неоплаченных штрафов на общую сумму 14 250. Из них шесть — уже с просроченной оплатой говорится в сообщении источника

Отмечается, что также среди зафиксированных нарушений – превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и отсутствие ремня безопасности.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба занял второе место в рейтинге футболистов с наименьшим участием в оборонительных действиях и сравнялся с Криштиану Роналду, который выступает за саудовский клуб "Аль-Наср".