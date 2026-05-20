Москва20 мая Вести.Российский актер Дмитрий Харатьян получил 395 штрафов за различные нарушения правил дорожного движения на общую сумму в размере 524 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его информации, артист накопил штрафы на автомобиле Lixiang L7, который приобрел в 2024 году.

За короткий срок Дмитрий Вадимович [Харатьян] собрал 395 штрафов на 524 тысячи рублей. Среди нарушений - превышение скорости до 60 км/ч, неоплата парковки и непристегнутый ремень следует из публикации

SHOT добавил, что за автомобилем Харатьяна числится 32 неоплаченных проезда по платной трассе в Москве. Сумма задолженности составила 21 тысячу рублей, утверждают журналисты.

Официальной информации по теме не поступало.