Москва21 апрВести.С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам более чем в 875 тысяч рублей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебных приставов.
При этом он останется должен еще почти 380 тысяч рублей. В отношении актера открыты четыре исполнительных производства, одно из которых почти достигает суммы в 1,3 миллиона рублей. У Петренко также есть неоплаченные штрафы за неправильную парковку.
Ранее мировой судья участка № 354 района Коптево в Москве постановил взыскать алименты с актера театра и кино Марата Башарова.