Суд назначил на 18 июня беседу по иску к Олегу Газманову на 44 млн рублей

Суд рассмотрит иск к Олегу Газманову на 44 млн рублей Суд назначил на 18 июня беседу по иску к Олегу Газманову на 44 млн рублей

Москва12 июн Вести.Суд в Москве рассмотрит иск экс-директора Олега Газманова о взыскании с народного артиста РФ 44 миллионов рублей, следует из материалов инстанции, имеющихся у РИА Новости.

Заявление находящегося в СИЗО Дмитрия Царенко, принято к производству, беседа назначена на 18 июня отмечается в сообщении

Царенко приговорен к четырем годам колонии за мошенничество. Вину он не признает.

Заявленные в иске 44 миллиона рублей, Царенко на протяжении пяти лет положил на счета певца. По его мнению, Газманов должен вернуть эти деньги, раз не считает их гонорарами за концерты.