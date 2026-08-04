Москва4 авг Вести.Заочный приговор блогеру Гусейну Гасанову, вынесенный Измайловским районным судом Москвы по делу об отмывании денег, будет обжалован. Об этом в разговоре с RT заявил адвокат инфлюенсера Дмитрий Козяйкин.

Человек несет повторное наказание, поскольку выплатил налоговой 300 млн рублей сказал он

Адвокат подчеркнул, что его и Гасанова устроил бы оправдательный приговор либо возврат дела прокурору для проведения дополнительного расследования.

4 августа 2026 года Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Его признали виновным в неуплате налогов на 170 млн рублей и легализации 68 млн рублей через покупку апартаментов в "Москва-Сити".