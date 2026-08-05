Адвокат заочно осужденного блогера Гасанова заявил о его желании вернуться в РФ

Заочно осужденный блогер Гасанов хотел бы вернуться в Россию Адвокат заочно осужденного блогера Гасанова заявил о его желании вернуться в РФ

Москва5 авг Вести.Блогер Гусейн Гасанов, заочно приговоренный к четырем годам лишения свободы по делу об отмывании 68 миллионов рублей, хотел бы вернуться в Россию. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что Россия является для его подзащитного родиной, где тот прожил практически всю жизнь и откуда выехал лишь около полутора лет назад.

Естественно, он хотел бы здесь жить и вести свою деятельность заявил Козяйкин

При этом юрист уточнил, что возвращению блогера в настоящее время препятствуют сложившиеся обстоятельства.

Ранее стало известно, что Гасанов заочно приговорен к лишению свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей.

Блогера признали виновным в отмывании денег, полученных преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По данным суда, с 2019 по 2021 год Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, уклонился от уплаты налогов на сумму 170 миллионов рублей. Эти деньги он легализовал через финансовые операции и сделки с недвижимостью на сумму более 68 миллионов рублей. В их числе – покупка нежилого помещения в 1-м Красногвардейском проезде Москвы (в районе Москвы-Сити).