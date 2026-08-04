Москва4 авгВести.Блогер Гусейн Гасанов заочно приговорен к четырем годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн рублей. Об этом столичная прокуратура сообщила в MAX.
Мужчину признали виновным в отмывании денег, полученных преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Южного административного округа Гусейн Гасанов заочно приговорен к 4 годам колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублейговорится в публикации
По данным суда, с 2019 по 2021 год блогер, будучи индивидуальным предпринимателем, уклонился от уплаты налогов на сумму 170 млн рублей. Эти деньги он легализовал через финансовые операции и сделки с недвижимостью на сумму более 68 млн рублей. В их числе – покупка нежилого помещения в 1-м Красногвардейском проезде Москвы.
Решением суда Гасанову запрещается в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Незаконно приобретенное имущество обращено в доход государства.