Москва23 июл Вести.На приговор блогеру Аязу Шабутдинову, осужденному на семь лет за мошенничество, поступили апелляционные жалобы от 17 потерпевших. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Отмечается, что рассмотрение дела назначено на 19 августа 2026 года.

Московский городской суд рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Шабутдинова Аяза Рифатовича, который был осужден на семь лет лишения свободы Пресненским районным судом города Москвы. 17 потерпевших подали апелляционные жалобы на приговор говорится в публикации

Ранее Пресненский суд Москвы назначил Шабутдинову наказание в виде семи лет колонии общего режима и штраф в 5 миллионов рублей. Блогера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. По версии следствия, Шабутдинов вместе с сообщниками продавал клиентам якобы образовательные курсы, обещая высокий доход. Реализуемые программы в действительности таковыми не являлись.

Всего потерпевшими признаны 113 граждан, которые заплатили за программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей.

Государственное обвинение запрашивало для Шабутдинова восемь лет колонии и штраф свыше 15 миллионов рублей.

Блогер Аяз Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года, его аудитория в социальных сетях составляла порядка 1,9 миллиона подписчиков.