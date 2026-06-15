Блогер Аксенов рассказал, что ему не нравится жить в Израиле

Переехавший в Израиль популярный блогер признался, что "хочет в Россию" Блогер Аксенов рассказал, что ему не нравится жить в Израиле

Москва15 июн Вести.Блогер и историк Андрей Аксенов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), перехавший в Израиль, признался, что ему не нравится эта страна и он хотел бы жить в России. Об этом автор подкаста "Закат Империи" рассказал в эфире YouTube-канала Sheinkin40.

По словам Аксенова, он испытывает трудности с вылетом из Израиля из-за обострения на Ближнем Востоке. Кроме того, блогер признался, что испытывает давление, живя в этой стране.

Мне не нравится весь Израиль. Никакой — ни северный, ни южный, ни западный, ни восточный… я не интегрирован абсолютно. И в самом начале у меня это вызывало какую-то депрессию и тяжелые ощущения сказал он

Блогер рассказал, что переехать в Израиль хотела его жена.

Я хочу в России жить, конечно. Но в Россию я в ближайшее время не вернусь добавил Аксенов

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет поддержал введение мер в отношении уехавших из России граждан-релокантов, которые, по его словам, дискредитируют страну.