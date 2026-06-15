Москва15 июнВести.Блогер и историк Андрей Аксенов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), перехавший в Израиль, признался, что ему не нравится эта страна и он хотел бы жить в России. Об этом автор подкаста "Закат Империи" рассказал в эфире YouTube-канала Sheinkin40.
По словам Аксенова, он испытывает трудности с вылетом из Израиля из-за обострения на Ближнем Востоке. Кроме того, блогер признался, что испытывает давление, живя в этой стране.
Мне не нравится весь Израиль. Никакой — ни северный, ни южный, ни западный, ни восточный… я не интегрирован абсолютно. И в самом начале у меня это вызывало какую-то депрессию и тяжелые ощущениясказал он
Блогер рассказал, что переехать в Израиль хотела его жена.
Я хочу в России жить, конечно. Но в Россию я в ближайшее время не вернусьдобавил Аксенов
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет поддержал введение мер в отношении уехавших из России граждан-релокантов, которые, по его словам, дискредитируют страну.