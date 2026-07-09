Москва9 июл Вести.Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич (внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), проживающий в Израиле, выступил с критикой военной политики израильского руководства. Своё обращение он опубликовал в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой).

Макаревич выразил мнение, что власти страны выбирают "половинчатую стратегию", которая лишь усугубляет внутренние проблемы. Музыкант призвал сограждан отказаться от милитаристской риторики и службы в армии.

Прекратите ругаться, драться и перекрывать дороги. Кто же будет служить в ЦАХАЛ, спросите вы? Да никто не будет! Хватит бегать по пустыне с автоматами заявил он

По мнению исполнителя, миролюбивый подход поможет Израилю завоевать доверие соседних "свободолюбивых государств". Макаревич предположил, что смена политического курса удивит соседей и превратит их в верных союзников, которые станут "осыпать страну любовью и финиками".