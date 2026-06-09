Макаревич покинул Израиль после обстрела его дома Макаревич принял решение покинуть Израиль после обстрела его дома

Москва9 июн Вести.Певец, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) отправился в концертный тур и покинул Израиль после обстрела его дома. Об этом пишет AIF.ru со ссылкой на представителя артиста.

По словам пресс-секретаря певца Антона Чернина, во время обстрела Макаревич вместе с семьей находились дома, а сейчас артист едет на гастроли. Так, 12 июня лидер "Машины времени" даст концерт в польской столице Варшаве. В планах концерты в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве.

Артист также намерен менять место жительства. После того, как Макаревич покинул Россию, он все это время вместе с семьей живет в Израиле.

8 июня Telegram-канал SHOT сообщал, что обломки иранской ракеты упали на дом Макаревича в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы.