Москва26 июлВести.Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) выхватил мобильный телефон из рук журналистки, которая хотела задать ему вопрос. Об этом сообщают "Известия".
Перед выступлением Макаревича на фестивале "Лайма Рандеву" журналистка сумела подойти достаточно близко к сцене и почти задать свой вопрос, однако Макаревич выхватил телефон из рук девушки, когда заметил, что она хотела заснять диалог.
Затем музыкант сразу отправился на сцену.
Ранее Макаревич выступил с критикой военной политики израильского руководства. Он упрекнул власти страны в том, что они выбирают "половинчатую стратегию", которая только усугубляет внутренние проблемы. Музыкант призвал сограждан отказаться от милитаристской риторики и службы в армии.