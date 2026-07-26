Макаревич вырвал смартфон из рук журналистки во время фестиваля "Лайма Рандеву"

Иноагент Макаревич выхватил мобильный телефон из рук журналистки Макаревич вырвал смартфон из рук журналистки во время фестиваля "Лайма Рандеву"

Москва26 июл Вести.Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) выхватил мобильный телефон из рук журналистки, которая хотела задать ему вопрос. Об этом сообщают "Известия".

Перед выступлением Макаревича на фестивале "Лайма Рандеву" журналистка сумела подойти достаточно близко к сцене и почти задать свой вопрос, однако Макаревич выхватил телефон из рук девушки, когда заметил, что она хотела заснять диалог.

Затем музыкант сразу отправился на сцену.

Ранее Макаревич выступил с критикой военной политики израильского руководства. Он упрекнул власти страны в том, что они выбирают "половинчатую стратегию", которая только усугубляет внутренние проблемы. Музыкант призвал сограждан отказаться от милитаристской риторики и службы в армии.