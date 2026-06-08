Юрист Соловьев об инциденте в Израиле: до Макаревича дошла война

"Пусть покупает средства РЭБ": в России дали совет Макаревичу Юрист Соловьев об инциденте в Израиле: до Макаревича дошла война

Москва8 июн Вести.В России с иронией прокомментировали инцидент, когда на дом певца Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) в Израиле упали обломки иранской ракеты. В такой ситуации артисту следует приобретать средства радио-электронной борьбы (РЭБ), заявил ИС "Вести" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

И до Макаревича, собственно, дошла война. Пусть покупает [средства] РЭБ, ПВО, устанавливает у себя заявил он

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. Обломки иранской ракеты упали на дом и участок.

При этом ранее Макаревич высказывался из-за атак Израиля по близлежащим государствам. Комментируя мировое осуждение израильских атак, он указывал, что никому нравиться Израиль не обязан.

Публицист Роман Антоновский объяснил такую позицию певца.

Израиль беспричинно нападает на многие соседние государства, он первым атаковал Иран, наносит разрушительные удары по Ливану. И сейчас получает как раз серьезную "ответку". Наши либеральные релоканты, уехавшие в Израиль, с одной стороны, насколько в России себя позиционировали космополитами, враждовали с нормальными патриотами, настолько же они все перевоплотились там в ярых патриотов Израиля даже на грани какого-то шовинизма заметил он

В понедельник, 8 июня, посольство России в Израиле рекомендовало российским гражданам временно воздержаться от поездок в страну из-за ухудшения ситуации с безопасностью.