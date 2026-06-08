На дом Макаревича в Израиле упали обломки иранской ракеты Обломки иранской ракеты упали на дом Андрея Макаревича в Израиле

Москва8 июн Вести.На дом певца Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) в Израиле упали обломки иранской ракеты, сообщает Telegram-канал SHOT.

Дом 72-летнего музыканта и его жены Эйнат Кляйн находится в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. В результате ракетного обстрела со стороны Ирана там разбито стекло в детской комнате, а сад засыпан кусками металла.

В общем, во всем следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф! приводит SHOT слова супруги артиста

Ранее Иран атаковал энергетическую инфраструктуру в Хайфе в ответ на аналогичный удар Тель-Авива. Позже Тегеран прекратил удары, однако пригрозил израильской стороне более жесткими действиями, если та продолжит военные операции в Ливане.

Андрей Макаревич переехал в Израиль в 2022 году после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.