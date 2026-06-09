Продюсер Рудченко: попавший под обстрел Макаревич переедет из Израиля в США

Продюсер Рудченко предрек побег Макаревича из Израиля Продюсер Рудченко: попавший под обстрел Макаревич переедет из Израиля в США

Москва9 июн Вести.Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич (признан иностранным агентом в России) может переехать с семьей в другую страну, заявил продюсер Павел Рудченко в интервью aif.ru.

В свете последних событий, связанных с обстрелами, вполне вероятно, что семья Макаревича в ближайшее время переедет. Скорее всего - в Соединенные Штаты Америки заявил он

По словам Рудченко, в Штатах у Макаревича есть возможность монетизировать творчество через концертные выступления. Поэтому в случае решения покинуть Израиль и перебраться в более спокойное место Макаревич выберет именно США.

Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля, где в одном из поселений проживает музыкант с семьей​​​. Музыкант сопроводил свой пост несколькими фотографиями с последствиями обстрела и битым стеклом. После этого он покинул Израиль и отправился в концертный тур.