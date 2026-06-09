Москва9 июн Вести.Польша, куда музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) отправился после атаки его дома в Израиле, не может гарантировать ему безопасность. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

По словам парламентария, Макаревич, как и остальные релоканты, не осознают масштабов происходящего: в разных частях планеты идут вооруженные конфликты, а мир охвачен кризисом, каких не было последние несколько веков. Поэтому они будут вынуждены скитаться по миру, считает Матвейчев.

Вряд ли Польша спасет Макаревича... Уж поляки, те, кто только и делает, что провоцирует Россию, кто напрямую участвует в войне против нас и при этом больше всех кричит об этом, вряд ли могут считать себя в безопасности цитирует его Life.ru

8 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что обломки иранской ракеты упали на дом Макаревича в израильской деревне Керем. На следующий день музыкант покинул страну, отправившись в концертный тур. Первое выступление в рамках гастролей пройдет 12 июня в Варшаве.