Газманов дал показания в суде по делу своего бывшего концертного директора

Газманов выступил в суде по уголовному делу своего бывшего директора Газманов дал показания в суде по делу своего бывшего концертного директора

Москва20 мая Вести.Народный артист России Олег Газманов выступил в Хорошевском суде Москвы для дачи показаний по делу его бывшего директора Дмитрия Царенко, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере, передает РИА Новости.

Олег Михайлович пришел на сегодняшнее судебное заседание для дачи показаний приводит агентство слова адвоката фигуранта Алексея Новожилова

По версии следствия, Царенко воспользовался служебным положением и присвоил более 15 миллионов рублей. Речь идет о средствах, которые поступали с концертов певца.

При этом экс-директор звезды уже осужден на 4 года колонии за аналогичное преступление. Тогда в суде удалось доказать 13 фактов мошенничества с ущербом в 10,4 миллиона рублей. Сейчас следствие выявило еще 17 эпизодов.

В обоих случаях у Газманова статус потерпевшего. Царенко свою вину не признает.