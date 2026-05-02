Олег Газманов сообщил, что у него в райдере нет черной икры

"А зачем мне черная икра?": Газманов раскрыл содержание своего райдера Олег Газманов сообщил, что у него в райдере нет черной икры

Москва2 мая Вести.Народный артист России Олег Газманов рассказал, что внесено в его райдер. Как сообщает портал 7Дней.ru, соответствующие заявления исполнитель хита "Сделан в СССР" сделал на красной дорожке XXV церемонии вручения премии "Шансон года".

В материале сказано, что за одно выступление на частном мероприятии 74-летний певец может получить до 7 млн рублей. Также заказчик должен выполнить требования по райдеру.

Как сказано в публикации, сам Газманов сказал, что у него скромные требования. Его интересует вопрос качества автомобиля и отеля, а также аппаратуры для выступления.

А зачем мне черная икра? У меня обычный райдер: хорошая машина, перекус на площадке, хорошая аппаратура и комфортная гостиница. Без выпендрежа сказал артист

Как считает Газманов, молодые артисты пафосно относятся к вопросу рейдера. По его мнению, таким образом они "хотят доказать себе", что вышли на определенный уровень, а у него такого "никогда не было", но не потому, что он "лучше или хуже". Певец уточнил, что такие требования в райдере вычитывают из гонорара.