Москва22 июл Вести.Народный артист России Олег Газманов в честь своего 75-летия проведет большой гастрольный тур по городам страны. В интервью ИС "Вести" он рассказал, откуда у него хватает энергии на активную творческую работу.

Я спокойно отношусь к цифрам возраста – 75 или 72, или 55 лет. Я как бы перешагиваю через какие-то цифры и иду дальше. Энергию я беру "из розетки" - на ночь просто включаюсь, подключаюсь, накапливаю. Говорить на этот вопрос серьезно невозможно. Я так создан, не такой, как вчера, такой, как сегодня сказал он

Ожидается, что в рамках юбилейного тура артист даст до 50 концертов. По словам Газманова, у него обширный репертуар. И в целом, подчеркнул музыкант, о выбранном пути он ничуть не жалеет.

Я ни о чем не жалею. Я свою дорогу искал и не сразу попал на этот путь. Я по нему иду уверенно уже очень много лет. Если бы раньше я знал, что так будет, я, наверное, раньше бы пошел. Хотя, может быть, если бы я в море не ходил, я бы "Морячки" не написал. Все предопределено уверен артист

Олег Газманов 22 июля отмечает 75-летие. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ с юбилеем, отметив его активную гражданскую позицию и вклад в реализацию общественно значимых инициатив.