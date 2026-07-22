Москва22 июл Вести.Исполнитель Родион Газманов в интервью ИС "Вести" объяснил секрет музыкального долголетия своего отца Олега Газманова.

По его словам, самой ценной для его отца, как и для других артистов, является зрительская энергия.

У нас какое-то время назад был с ним диалог в духе, давай, мол, откроем бизнес. Он мне говорил: я сейчас там заработаю, и все - уйду на пенсию, не буду больше выступать. Я спросил: "А сколько времени ты продержишься в таком режиме? Две-три недели, месяц? Ты же полезешь на стену после этого". И я уверен, что его, как и 99% других артистов, на плаву держит именно зрительская энергия. И если ты прекращаешь выступать, ты перестаешь жить заявил Газманов-младший

По его словам, во время живых выступлений артист чувствует эту энергию и наполняется ею.

Это музыкальное долголетие очень во многом именно из-за выступлений. То есть когда ты выступаешь, когда ты чувствуешь любовь зрителя, когда ты хочешь писать новые песни для того, чтобы с ними ими поделиться. Поэтому самое главное, что я могу и хочу пожелать отцу в день его юбилея - не останавливаться. Никогда ни на секунду, чтобы вот этот музыкальный кайф, который сам себя подпитывает, никогда не закончился. И тогда все будет хорошо добавил он

Народный артист России Олег Газманов 22 июля отмечает 75-летие. В честь юбилея Газманов проведет большой тур в России и в других странах.