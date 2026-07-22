Путин поздравил Газманова с юбилеем и отметил его активную гражданскую позицию Путин поздравил Газманова с юбилеем, отметив его активную гражданскую позицию

Москва22 июл Вести.Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, певца Олега Газманова с 75-летием, отметив его активную гражданскую позицию и вклад в реализацию общественно значимых инициатив. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Уважаемый Олег Михайлович! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем​​​. Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен. И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив сказано в телеграмме

Президент пожелал певцу крепкого здоровья и новых профессиональных достижений.

20 июля глава государства наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.