Олег Газманов: я не могу не писать новые песни Певец Олег Газманов заявил, что не останавливается в своем творчестве

Москва22 июл Вести.Народный артист РФ Олег Газманов в интервью ИС "Вести" рассказал, что помимо старых, полюбившихся публике хитов у него есть много новых песен.

Народный артист России 22 июля отмечает 75-летие. В честь юбилея Газманов проведет большой тур в России и в других странах.

У меня много хитов, которые народ с удовольствием поет. И это песни "Москва", "Эскадрон", "Офицеры", "Морячка". Хотя у меня старого репертуара много, даже очень много, я не могу не писать новые песни, и, судя по тому, как их принимают люди, я должен это делать. И буду заявил он

На днях президент РФ Владимир Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ об этом был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.