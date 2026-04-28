Москва28 апрВести.Российский певец Олег Газманов страдает бессонницей. Артист уже отчаялся выспаться, поделился он в разговоре с журналистами на вручении премии "Шансон года".
По его словам, особенно плохо он спит во время гастрольного тура. Причиной этого Газманов называет сильные эмоции, которые испытывает на сцене.
Вот я сегодня вообще почти не спал. Пришел после концерта в Ставрополе, лег спать, вроде бы заснул. Но в 3:30 меня как будто подкинуло вверх. В последние три дня я в таком вот дурацком состояниицитирует его KP.RU
Певец отметил, что перепробовал множество способов борьбы с бессонницей, однако ничего не помогает.