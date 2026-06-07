Москва7 июнВести.У актера Сергея Гармаша диагностирован гастрит, его состояние не вызывает опасений. Об этом NEWS.ru рассказал представитель артиста Олег Будрин.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о госпитализации актера с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.
У [Гармаша] гастрит. Нормально себя чувствует. Просто желудок болит. Это, к сожалению, абсолютно нормально при таком образе жизни: ночные съемки, перелеты, перепады временисказал Будрин
Он также отметил, что текущая ситуация не повлияет на профессиональную деятельность артиста.