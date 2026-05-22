Президент "Ленкома" опроверг слухи о госпитализации Алексея Маклакова

Москва22 мая Вести.Актер Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", заслуженный артист России Алексей Маклаков проходил плановое обследование, о госпитализации речи не идет. Об этом заявил президент театра Марк Варшавер в беседе с агентством ТАСС.

Какая госпитализация? … В течение двух дней у Алексея Константиновича был чек-ап, плановое обследование. Сейчас он продолжает работать, репетирует. Вчера (21 мая. — Ред.) выходила на сцену в спектакле Дмитрия Астрахана "Доходное место". Все в порядке приводятся слова Варшавера

Ранее в этот день Telegram-канал Mash утверждал, что актера экстренно госпитализировали с острым панкреатитом и болями в животе, а анализы показали серьезное воспаление. Отмечалось также, что он якобы неделю провел в стационаре.