Сын Бориса Щербакова опроверг слухи о проблемах с сердцем у артиста

Сын Бориса Щербакова прокомментировал сведения о проблемах с сердцем у артиста Сын Бориса Щербакова опроверг слухи о проблемах с сердцем у артиста

Москва25 апр Вести.Сын народного артиста России Бориса Щербакова опроверг сообщения ряда СМИ о проблемах с сердцем у актера, заявив в беседе с ТАСС, что его отец чувствует себя хорошо.

Ранее появилась информация о том, что Щербаков был вынужден отказаться от больших корпоративов из-за здоровья.

С ним все в порядке. Самочувствие хорошее приводит агентство слова Василия Щербакова

Борису Щербакову 76 лет, более 30 лет он играет на сцене МХАТа. Кроме того, актер принял участие в более чем 150 кинокартинах, среди которых "С любимыми не расставайтесь", "Битва за Москву" и "Легенда № 17".