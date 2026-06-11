Представитель Буйнова прокомментировал сообщения об инсульте у певца Директор Буйнова Пудовкин рассказал о состоянии 76-летнего артиста

Москва11 июн Вести.Информация о том, что у Александра Буйнова был микроинсульт, не соответствует действительности, заявил изданию NEWS.ru концертный директор артиста Сергей Пудовкин.

Он поблагодарил за беспокойство и заверил, что с певцом "все прекрасно".

Концертный директор певца Александра Буйнова Сергей Пудовкин официально опроверг … сведения о том, что у артиста случился микроинсульт говорится в публикации

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в мае у 76-летнего Буйнова был ишемический инсульт, он неделю провел в больнице, а после стабилизации состояния врачи отпустили его домой.