Дирижер Владимир Спиваков останется в больнице еще несколько дней

Дирижер Владимир Спиваков пробудет в больнице еще несколько дней Дирижер Владимир Спиваков останется в больнице еще несколько дней

Москва25 июн Вести.Дирижер Владимир Спиваков, проходящий лечение в одной из московских больниц, чувствует себя гораздо лучше. Об этом ТАСС сообщила его супруга Сати.

По ее словам, народный артист СССР артист идет на поправку. Он находится в обычной палате и его состояние не вызывает опасений у врачей.

Иногда просто необходимо замедлить ритм и подлечиться без спешки, так что он пробудет в больнице еще несколько дней сказала собеседница агентства

Супруга Спивакова подтвердила, что у дирижера действительно возникли проблемы со здоровьем, из-за которых потребовалась госпитализация, но опровергла информацию некоторых СМИ о том, что музыкант перенес инсульт.