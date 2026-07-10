Москва10 июлВести.Известный дирижер, художественный руководитель – генеральный директор Мариинского театра и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев на днях был экстренно доставлен в больницу. Информацию о госпитализации сообщила его дочь Тамара в разговоре с MK.RU.
По словам собеседницы издания, Гергиеву стало плохо, после чего его экстренно доставили в больницу.
Сейчас отец дома. Он чувствует себя хорошо, и его жизни ничего не угрожаетсообщила Тамара Гергиева
Женщина не стала комментировать причину плохого самочувствия отца.
9 июля президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Валерию Гергиеву за проведение общественно значимых мероприятий.