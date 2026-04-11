Итальянского режиссера увезли из ГИТИСа с инсультом на скорой

Москва11 апр Вести.В Москве экстренно госпитализирован итальянский актер, режиссер и педагог Клаудио де Мальо, сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, мужчине стало плохо, когда он находился в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). Сотрудники учреждения вызвали скорую помощь.

Именно оттуда его и увезли медики. Сейчас Клаудио оказывают помощь указывается в сообщении

По предварительным данным, у актера произошел инсульт. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Клаудио де Мальо известен как основатель фестиваля SaFest, посвященного комедии дель арте. В ГИТИСе он неоднократно проводил мастер-классы.