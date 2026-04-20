Москва20 апрВести.Медики Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина спасли жизнь ректора Гражданской академии драматического искусства имени Нико Пепе (Италия) Клаудио де Мальо, который приехал в Россию, чтобы провести мастер-классы для студентов ГИТИСа, сообщил ТАСС ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский.
По его словам, у Клаудио де Мальо произошло серьезное кровоизлияние в мозг.
Ему стало плохо, скорая доставила его Боткинскую больницу. Накануне Пасхи была проведена сложнейшая операция. Клаудио говорит, что московские врачи, в общем-то, подарили ему вторую жизньсказал Заславский
В настоящее время итальянский режиссер выписан из больницы.