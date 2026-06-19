Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

Митрополит Иларион сообщил о госпитализации Владимира Спивакова Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

Москва19 июн Вести.Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт, сообщил в своем Telegram-канале коллега дирижера митрополит Иларион (Алфеев).

Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу написал митрополит

Весной 2025 года Спиваков был удостоен звания Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом.