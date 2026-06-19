Москва19 июнВести.Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт, сообщил в своем Telegram-канале коллега дирижера митрополит Иларион (Алфеев).
Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницунаписал митрополит
Весной 2025 года Спиваков был удостоен звания Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом.