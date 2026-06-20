Митрополит Иларион: инсульт у Спивакова не подтвердился

Инсульт у Владимира Спивакова не подтвердился Митрополит Иларион: инсульт у Спивакова не подтвердился

Москва20 июн Вести.Инсульт у художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова не подтвердился, сообщил в своем Telegram-канале митрополит Иларион (Алфеев).

Ранее священник сообщил, что Спивакова на скорой увезли в больницу с подозрением на инсульт.

К счастью, диагноз "инсульт" не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться написал митрополит

Также сообщалось, что концерт "Виртуозы Москвы" 21 июня с участием народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова и в сопровождении Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" перенесен без уточнения даты.