Москва11 июн Вести.Александр Буйнов перенес инсульт и неделю провел в больнице, пишет SHOT. По данным Telegram-канала, это было в прошлом месяце.

76-летнего народного артиста госпитализировали в мае – с диагнозом "ишемический инсульт" Говорится в публикации

После того, как медики стабилизировали состояние певца, его отпустили домой. Врачи также рекомендовали Буйнову ограничить физические нагрузки и больше отдыхать.

Сейчас артист уже вернулся к творческой деятельности. По сведениям издания, сразу после выписки он начал писать новую песню и иногда выступает с концертами.

Подтверждения или опровержения информации о перенесенном инсульте от самого певца или его окружения пока нет.