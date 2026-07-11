SHOT: у певца Александра Добрынина возникли проблемы с сердцем SHOT: певцу Александру Добрынину потребовалась помощь скорой

Москва11 июл Вести.Певцу Александру Добрынину стало плохо, ему пришлось вызвать скорую помощь, сообщает SHOT.

69-летний музыкант находился в своей квартире на юге Москвы, когда вдруг ему стало плохо. Прибывшие на место медики смогли стабилизировать состояние артиста пишет паблик

По предварительным данным, у Добрынина возникли проблемы с сердцем.

Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.

По данным SHOT, в последние годы певец живет один и изредка выступает на сцене.

Добрынин – советский и российский певец, поэт и музыкант, был солистом ВИА "Веселые ребята". Исполнитель хитов "Розовые розы" ("Светка Соколова"), "Рита-Маргарита", "Ночные цветы" и других.