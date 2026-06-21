Дибров, госпитализированный после падения с лестницы, уже вернулся домой

Шоумен Дибров, упавший с лестницы и сломавший руку, уже покинул больницу Дибров, госпитализированный после падения с лестницы, уже вернулся домой

Москва21 июн Вести.Шоумен Дмитрий Дибров, сломавший руку и получивший сотрясение мозга в московском клубе, уже покинул больницу и находится дома, пишет издание KP.RU.

Ранее СМИ написали, что 66-летний ведущий оступился, упал с лестницы в клубе и разбил голову. Его экс-супруга Полина Диброва рассказала, что шоумена госпитализировали в Боткинскую больницу.

Как отмечает KP.RU, у Диброва диагностировали сотрясение мозга и перелом руки.

Несмотря на травмы, Дибров уже вернулся домой. Однако ему необходимо будет приехать на осмотр говорится в сообщении

Шоумену придется пройти операцию, в его руку вставят металлические пластины, чтобы правильно срослась лучевая кость, добавляется в сообщении.

Ранее в окружении ведущего прокомментировали его падение с лестницы, отметив, что Дибров "всегда таким был, куролесил по полной", а сейчас "взялся за старое".