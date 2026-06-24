Дмитрию Диброву прооперировали руку после неудачного падения в ночном клубе Телеведущий Дибров перенес операцию на руке после падения в ночном клубе

Москва24 июн Вести.Телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию на руке после неудачного падения в одном из ночных клубов Москвы в минувшие выходные. Об этом пишет KP.ru со ссылкой на окружение ведущего.

Падение закончилось для Диброва тяжелыми последствиями: врачи диагностировали сотрясение, множественные ссадины на лице и перелом правой руки. Сообщалось, что травма требовала срочной операции, так как без нее существовал риск потери подвижности конечности и отека нервных окончаний. Однако, по слухам, телеведущий отказался от госпитализации и покинул клинику.

По информации издания, 66-летний ведущий все-таки сделал операцию на сломанной руке.

Дмитрий уже сделал операцию, о которой пишут в интернете сообщили KP.RU в окружении ведущего

Появились новые обстоятельства инцидента с участием Дмитрия Диброва в ночном клубе. Согласно имеющейся информации, перед тем, как покинуть заведение, телеведущий находился в компании девушек, которых приглашал к себе домой. Однако на выходе из клуба Дибров внезапно потерял сознание и упал. Его спутницы покинули место происшествия. Примечательно, что ранее в этот же вечер ведущий уже был замечен в другой развлекательной локации в обществе близняшек. Новая возлюбленная Дмитрия, Екатерина Гусева отказалась как-либо комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что Дибров уже покинул больницу и находится дома.