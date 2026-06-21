Экс-супруга Диброва сообщила, что он под присмотром врачей после падения в клубе

Бывшая жена Диброва сообщила о его состоянии после падения в клубе Экс-супруга Диброва сообщила, что он под присмотром врачей после падения в клубе

Москва21 июн Вести.Шоумен Дмитрий Дибров в Боткинской больнице после недавнего инцидента в московском клубе. Об этом сообщила его экс-супруга Полина Диброва в беседе с KP.RU.

Уточняется, что 66-летний ведущий оступился и упал с лестницы в увеселительном заведении.

К сожалению, я не знаю точных диагнозов, которые поставили Диме, но точно знаю, что сейчас он в Боткинской больнице, и за ним наблюдают профессионалы. Тревожусь ужасно сказала Диброва

Как сообщалось, 36-летняя Полина ушла от Диброва к 51-летнему бизнесмену Роману Товстику.

"Дима всегда таким был. Куролесил по полной. Во время брака Полина его немного сдерживала. А сейчас он взялся за старое", - рассказали KP.RU люди из окружения известного ведущего.

Супруги прожили в браке 17 лет, у них трое детей.