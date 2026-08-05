Москва5 авг Вести.Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина оказалась в больнице из-за падения на даче, пишет MK.RU.

Сама Людмила Андреевна объяснила изданию, что эта госпитализация – плановая. Оказывается, несколько месяцев назад актриса упала на собственной даче, и последствия травмы до сих пор дают о себе знать.

Это случилось в конце зимы. … Тазобедренную кость, Слава Богу, не сломала, но мягкие ткани сильно ушибла. Оказалось, что это очень болезненно и долго проходит рассказала Поргина журналистам

По признанию актрисы и вдовы Николая Караченцова, врачи к ней очень внимательны, делают разные процедуры: капельницы, токи и массажи. Людмила Андреевна полагает, что пробудет в больнице еще неделю.