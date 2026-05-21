Москва21 маяВести.Отец актрисы Ольги Погодиной был госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как нам стало известно, 86-летнего папу Погодиной Станислава Бобовича экстренно госпитализировали в реанимацию в Москве. Врачи диагностировали у него гнойное воспаление слюной железыговорится в сообщении
На данный момент медики обходятся консервативным лечением без хирургического вмешательства.
Ольга Погодина месяц назад стала вдовой после смерти своего супруга Алексея Пиманова. Она переживает за отца и всё время проводит с ним в больнице.